Количество погибших от взрыва в порту на юге Ирана возросло до 40

Губернатор иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури Тазиани заявил, что число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи достигло 40.

"На данный момент число людей, скончавшихся от травм, полученных ими при взрыве, достигло 40", - сообщает ТАСС.

Парламентарий также указал, что многие из них остаются неопознанными, в связи с чем число пропавших без вести пока установить невозможно. Джамалиан также не исключает, что на территории порта еще могут находиться тела погибших.

По словам парламентария, в больницах остаются 240 пострадавших, пять из них находятся в тяжелом состоянии.