28 Апреля 2025
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Фото: Следственный комитет / скриншот с видео

Суд арестовал подозреваемого в теракте Игната Кузьмина

Подозреваемый в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузьмин отправлен под стражу на два месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, обвиняемый ранее сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины. Ему обещали денежное вознаграждение - $18 тыс.

В сентябре 2023 года он прибыл в Россию, где в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона. В сентябре 2024 года после получения данных о Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых данных о нем. Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда.

Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле. Он описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся.

Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения.

Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта.

Теги: Игнат Кузьмин, обвинение, теракт, убийство, Москалик


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Ранее 27.04.2025 14:55 Мск Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении теракта и убийстве Москалика

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