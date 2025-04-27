27 Апреля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Более 20 экскурсий проводят по памятным местам Вологодчины

Жителей и гостей Вологодчины приглашают отправиться в путешествие по патриотическим маршрутам

Культурно-познавательные программы по Вологодской области включают экскурсии по памятным местам, военно-историческим объектам и музеям региона, а также тематические культурные мероприятия. Более 20 экскурсий охватывают несколько городов Вологодчины, включая Вологду, Череповец, Белозерск, Бабаево, Грязовец и Никольск. Так, туристов и жителей региона приглашают посетить музей под открытым небом «Оштинский рубеж», эвакогоспиталь, музей водных путей, экскурсию «Череповец – хроники военных лет», экскурсию по Вологде «Помним, верим, храним», а также музей военной техники «Парк Победы» в Череповце.

«В преддверии юбилея Великой Победы как никогда актуально вспомнить подвиги наших предков и почтить память вологжан-участников военных событий. Патриотические маршруты - своего рода связующее звено между прошлым и настоящим, мостик между поколениями вологжан. Повышаем туристическую привлекательность региона и, вместе с тем, воспитываем чувство гордости за героическое прошлое нашей страны», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Подробную информацию об участии в патриотических маршрутах можно получить у специалистов Туристско-информационного центра Вологодской области по номеру телефона: 8 (800) 550-41-61.

В этом году регион также вошел в число пилотных субъектов страны по реализации патриотических маршрутов от программы Росмолодежи России «Больше, чем путешествие». Благодаря федеральной поддержке более 40 школьников областной столицы уже приняли участие в туристической программе «Герои Вологодчины», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До конца весны с лицами и событиями военной истории в формате путешествия познакомятся ещё порядка 1300 вологодских школьников. Поездки для детей и подростков организовывает Министерство молодежной политики области.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Помимо патриотических маршрутов, на Вологодчине реализуется программа Губернатора «Весна Победы на Русском Севере», которая включает более сотни праздничных событий, приуроченных ко Дню Победы. При этом в течение всего года в муниципалитетах региона будут проходить концерты, фестивали, конкурсы, выставки и другие мероприятия, посвященные Году защитника Отечества.

Теги: георгий филимонов, патриотические экскурсии, весна победы, на русском севере


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