Более 20 экскурсий проводят по памятным местам Вологодчины

Жителей и гостей Вологодчины приглашают отправиться в путешествие по патриотическим маршрутам

Культурно-познавательные программы по Вологодской области включают экскурсии по памятным местам, военно-историческим объектам и музеям региона, а также тематические культурные мероприятия. Более 20 экскурсий охватывают несколько городов Вологодчины, включая Вологду, Череповец, Белозерск, Бабаево, Грязовец и Никольск. Так, туристов и жителей региона приглашают посетить музей под открытым небом «Оштинский рубеж», эвакогоспиталь, музей водных путей, экскурсию «Череповец – хроники военных лет», экскурсию по Вологде «Помним, верим, храним», а также музей военной техники «Парк Победы» в Череповце.

«В преддверии юбилея Великой Победы как никогда актуально вспомнить подвиги наших предков и почтить память вологжан-участников военных событий. Патриотические маршруты - своего рода связующее звено между прошлым и настоящим, мостик между поколениями вологжан. Повышаем туристическую привлекательность региона и, вместе с тем, воспитываем чувство гордости за героическое прошлое нашей страны», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Подробную информацию об участии в патриотических маршрутах можно получить у специалистов Туристско-информационного центра Вологодской области по номеру телефона: 8 (800) 550-41-61.

В этом году регион также вошел в число пилотных субъектов страны по реализации патриотических маршрутов от программы Росмолодежи России «Больше, чем путешествие». Благодаря федеральной поддержке более 40 школьников областной столицы уже приняли участие в туристической программе «Герои Вологодчины», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До конца весны с лицами и событиями военной истории в формате путешествия познакомятся ещё порядка 1300 вологодских школьников. Поездки для детей и подростков организовывает Министерство молодежной политики области.

Помимо патриотических маршрутов, на Вологодчине реализуется программа Губернатора «Весна Победы на Русском Севере», которая включает более сотни праздничных событий, приуроченных ко Дню Победы. При этом в течение всего года в муниципалитетах региона будут проходить концерты, фестивали, конкурсы, выставки и другие мероприятия, посвященные Году защитника Отечества.