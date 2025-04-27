Путин выразил соболезнования из-за взрыва в порту на юге Ирана

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран Аятолле Сейеду Али Хаменеи, президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, передает корреспондент Накануне.RU.

Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", - говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.