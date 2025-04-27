Потери киевского режима в Курской области составили 76,5 тысяч человек

Потери ВСУ в Курской области составили 76,5 тыс. погибших, сообщают РИА Новости со ссылкой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

Он отметил, что самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области. По его словам, противник сделал ставку на то, чтобы удерживать как можно дольше часть курского приграничья, "противник влил огромное количество ресурсов в эту операцию – только 76,5 тысяч погибших, это потери формирований киевского режима, огромное количество бронетехники, танков, бронетранспортеров, БМП, это был такой выставочный проект нелегитимного (Владимира- ред.) Зеленского".

Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, отметил Поддубный.

"Разгром группировки противника был неотвратим. Об этом говорила вся конфигурация фронта, был вопрос во времени: насколько долго противник будет жертвовать огромным количеством людей, огромным количеством самой современной западной техники, чтобы хоть немного продлить контроль над оккупированной территорией в Курской области. Несмотря на то, что было понятно, что для формирований киевского режима это оперативный тупик, новая Курская битва была одной из самых тяжелых за все время, что длится СВО, и в определенных смыслах наиболее принципиальной. Операция армии РФ по освобождению Курской области длилась 264 дня", - отметил Поддубный.

Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин поздравил бойцов и командиров с полным освобождением территории региона.