Задержан подозреваемый в убийстве генерала Москалика

Задержан подозреваемый в совершении теракта, жертвой которого стал генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Предполагаемым исполнителем оказался агент украинских спецслужб Игнат Кузин 1983 г.р., имеющий вид на жительство на Украине. Он задержан оперативными службами ФСБ России. С ним работают следователи ГСУ СК России, устанавливаются обстоятельства преступления, идет сбор доказательств, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. По предварительным данным, сработало заложенное в машине самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. СВУ было заложено рядом с газовым баллоном. Москалик погиб, когда проходил мимо припаркованного у дома автомобиля. По одной из версий, исполнители теракта могли следить за жертвой также, как и за погибшим генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым — дистанционно, установив камеру неподалеку, и ведя трансляцию.