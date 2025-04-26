Вторжение началось 6 августа 2024 г., позже его удалось остановить.

"Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооружённых сил Украины.



