Президент США Дональд Трамп допустил возможности встречи с Зеленским в Риме

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским в Риме, сообщает ТАСС.

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами перед вылетом на похороны Папы Римского Франциска. Трамп сообщил, что проведет в столице Италии встречи "с многими иностранными лидерами".

В ответ на вопрос планируется ли в Риме встреча с Зеленским Трамп, ответил: "Ах, вот как... Ну... Это возможно", - ответил президент, не приведя никаких деталей.