Полицейские установили личность вандала, повредившего Вечный огонь в Нефтеюганске

В Нефтеюганске полицейские установили юного вандала, по вине которого пришлось демонтировать Вечный огонь у памятника "Воину-Освободителю", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Полицейские установили, что Вечный огонь повредил 11-летний мальчик. Ребенок кинул в него бутон от пластиковой гвоздики.

В настоящее время в отношении отца несовершеннолетнего правонарушителя составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Ребенок поставлен на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нефтеюганску.

Напомним, сотрудники "НефтеюганскГаз" временно остановили подачу газа и демонтировали технические элементы вечного огня для ремонта и очистки. Привести в порядок декоративную конструкцию главного символа памяти павших героев, произвести его очистку и покраску предложило руководство нефтеюганского филиала "Россети Тюмень".

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в ближайшее время будет проведен текущий ремонт, очистка и покраска самого памятника.