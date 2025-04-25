Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку с "проверенным, рецептурным препаратом"

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку с "проверенным лекарством", а не экспериментальным методом для лечения "больного" – российской экономики.

"Высокая ключевая ставка – это не экспериментальное лекарство, а проверенный, рецептурный препарат. А недостаточная дозировка может усугубить ситуацию у пациента. Назначенный курс надо довести до конца во избежание рецидивов", - сказала председатель Центрального банка России журналистам.

Также Набиуллина похвалила экономическое чутье россиян, которые, по ее мнению, здраво себя ведут в вопросах сбережений, выбора валюты и других активов для сохранения средств. "Нашим людям в здравом смысле не откажешь", - отметила она, добавив, что сейчас у большинства россиян сбережения в рублях, а предположения о больших накоплениях в долларах – миф.