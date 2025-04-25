Экс-полицейский из Екатеринбурга предстанет перед судом за организацию убийства 11 человек в 2000-ых

В СКР завершили расследование в отношении бывшего полицейского из Екатеринбурга и предполагаемого лидера преступной группы, обвиняемого в убийствах с особой жестокостью в 2000-ых годах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, обвиняемым является 63-летний житель Екатеринбурга, который с октября 1999 по ноябрь 2000 гг. занимал должность начальника отделения по незаконному обороту наркотиков УВД Кировского района. Судя по прошлым данным, предоставляемым СКР по этому делу, вероятно, речь идет о Владиславе Соболе. Следствие считает, что мотивом послужил конфликт, к которому привел раздел сфер влияния на наркорынке.

Согласно новой информации, обвиняемый организовал и руководил бандой из пяти человек, в том числе действующих сотрудников милиции. Всего на их счету 11 смертей.

В октябре 1999 года участники банды в лесном массиве города жестоко расправились с двумя мужчинами, от которых не добились информации о сбытчике наркотических средств. Тела убитых фигуранты закопали в лесу, после чего скрылись с места преступления.

Следующее убийство произошло в 2000 году, когда банда ворвалась в квартиру по переулку Асбестовский, где под дулом пистолета потребовали у мужчины передать им наркотики. Получив отказ, они застрелили потерпевшего, а также его мать и сожительницу.

Третий случай произошел в июне того же года в помещении теплопункта у дома по улице Новгородцевой. Там проживал мужчина, который знал о преступной деятельности фигурантов. За это екатеринбуржца расстреляли, как и двух женщин, находившихся в тот день вместе с ним.

Позднее, уже в октябре 2000 года, убийство произошло во дворе дома по улице Автомагистральной. Члены банды, действуя по найму, за вознаграждение в 1 тыс. долларов США, несколько раз выстрелили в мужчину из двух огнестрелов.

В следующем месяце жертвами банды стали мужчина и женщина. Прямо у дома по улице Пехотинцев, с помощью монтировки и огнестрельного оружия, фигуранты убили потерпевших и похитили у них около 250 тыс. рублей, которые потом распределили между собой.

Предполагаемый глава банды обвиняется по п.п. "а", "д", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "убийство двух или более лиц по найму, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление". Наказание за совершение этих особо тяжких преступлений предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы.

По итогам расследования уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Кировский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В отношении остальных членов данного преступного формирования уголовные дела находятся в отдельном производстве.