В России на четверть вырос спрос на антистресс-программы санаториев

В санаториях России стали популярнее антистрессовые программы. Рост спроса составил 25%. Популярность объясняется высоким уровнем тревожности населения.

Предлагаемые здравницами антистрессовые программы обычно включают диагностику, консультации психологов, работу со сном, физическую активность, медитативные практики, рассказал "Ъ" медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Спрос на другие программы, по его словам, показывает менее выраженный позитивный тренд.