Задержанную в Киргизии сотрудницу "Русского дома" отпустят под домашний арест

Задержанную сотрудницу "Русского дома" в Киргизии Наталью Секерину и других фигурантов дела о вербовке наемников для армии иностранного государства отпустят под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства России, пишет РИА Новости.

Следствием решено изменить меру пресечения в отношении обвиняемых после беседы российского посла Сергея Вакунова и главы спецслужб республики Камчыбека Ташиева.

Как сообщалось, Секерина была задержана в городе Ош по подозрению в вербовке наемников. Также задержан Сергей Лапушкин, он работал в пресс-службе администрации Оша. В деле также есть еще двое задержанных фигурантов. Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество".

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