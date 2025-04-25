Экс-омбудсмен в Пермском крае сообщил в Telegram-канале о гибели своего брата

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков сообщил в Telegram-канале о гибели своего брата Андрея Микова, передает корреспондент Накануне.RU.

Андрей Миков погиб 12 апреля на СВО.

"Мой брат Андрей погиб... Дорогие друзья, сослуживцы, товарищи нашу большую семью накрыло горем и этим известием...12 апреля при исполнении воинского долга", - говорится в сообщении.

О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже.