С Чубайса не стали взыскивать деньги по делу о банкротстве фирмы "Лира"

В Москве арбитражный суд не счел весомыми доказательства причастности Анатолия Чубайса к разорению компании "Лира". Соответственно, экс-главу "Роснано" не привлекут к субсидиарной ответственности по долгам фирмы.

Компания связана с девелопером и экс-совладельцем группы "Открытие" Борисом Минцем, сбежавшим ранее из России (он является осужденным по делу о растрате средств "Открытия").

"Лира" была закредитована более чем на 10 млрд руб., конкурсный управляющий требовал взыскать часть средств в том числе и с Чубайса. Но суд не согласился с версией о причастности Чубайса к разорению.

В начале апреля 2025 года арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб.