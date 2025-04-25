Песков: Путин и Уиткофф проводят переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

РИА Новости сообщает, что Дмитриев еще до переговоров встретился в Москве с Уиткоффом. Они вместе прошли по Арбату и "продолжили программу".

Ранее американская администрация подтвердила визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе.