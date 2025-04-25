Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев выходит по УДО

Осужденный бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев скоро может покинуть колонию, где он находился все последние годы. Сегодня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката Контеева об его условно-досрочном освобождении.

Напомним, экс-вице-мэр был осужден за различные преступления, в том числе вымогательство, покушение на убийство, мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег или иного имущества, приобретенных преступным путем. В дальнейшем по некоторым эпизодам истек срок давности. По совокупности приговоров Виктору Контееву назначили 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на один год.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, принимая решение об УДО, суд исследовал представленные доказательства, характеризующие личность Контеева и его поведение. Были учтены преклонный возраст экс-чиновника, отношение к режиму отбывания наказания в течение всего срока, в целом положительную характеристику администрации колонии, участие осужденного в благотворительной деятельности. Также было принято к сведению мнение троих потерпевших, не возражавших против УДО.

В итоге Виктор Контеев освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет 3 месяца и 26 дней. Он провел за решеткой 13 лет 8 месяцев и 4 дня.

Как отметили в суде, постановление пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.

Между тем, у силовиков есть вопросы к Ларисе Контеевой – жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга. Недавно ей продлили домашний арест до 28 июня 2025 года.