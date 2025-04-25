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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук: "У нас – замечательное прошлое, достойное его настоящее, великое будущее"

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил в думе округа с первым отчётом о работе. На заседании присутствовали депутаты, которые смогли получить ответы главы региона на свои вопросы. Подробнее – в материале Накануне.RU.

В своём выступлении губернатор подвёл итоги ключевых направлений развития региона, отметив достижения в экономике, социальной политике, здравоохранении, инфраструктуре и культуре. Руслан Кухарук в своём докладе сообщил, что приоритетами работы окружных властей являются сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни и другие.

"В 2024-ом Югра вновь подтвердила статус одного из ведущих регионов страны, продемонстрировав устойчивое развитие экономики, активную реализацию социальных инициатив и высокий уровень заботы о людях. Бюджет региона сохранил социальную направленность – более 64% расходов направлены на образование, здравоохранение, поддержку семей и социальные программы. Объём инвестиций в основной капитал вырос на 3,8%, освоение средств по национальным проектам составило почти 100%", - сказал Руслан Кухарук.

Руслан Кухарук на одной из сессий выставки ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Политик уточнил, что особый акцент в 2024 г. сделан на решение одной из самых чувствительных социальных задач — расселение из аварийного жилья. Завершена программа переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г. Новые квартиры получили более 55 тыс. югорчан.

"По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Югра занимает первое место в стране по объемам расселения аварийного жилья с 2019 г.", – сказал глава региона.

Ханты-Мансийский автономный округ – среди первых регионов, приступивших к новому этапу программы, куда входит жильё, признанное аварийным после 2017 г. Уже начата реализация новых проектов, в перспективе – переселение ещё десятков тысяч человек. Подход Югры к решению этой проблемы — системный: обеспечивается не просто замена жилья, а создание целых жилых кварталов с благоустроенной средой, современной инфраструктурой и транспортной доступностью.

ханты-мансийск(2009)|Фото: Накануне.ru

Эффективность экономической политики руководства округа подтверждается стабильно высокими показателями прироста населения: численность увеличилась на 22 тыс. человек. Количество многодетных семей выросло на 3,5%. Среднедушевой доход достиг 83 тыс. руб., уровень безработицы упал до 0,22%. Меры социальной поддержки получили более 509 тыс. человек, включая участников специальной военной операции и их семьи.

"На предоставление 92 мер социальной поддержки направили 60,3 миллиарда рублей. В 2024 г. скорректировано в сторону большей эффективности 14 мер поддержки. Они коснулись старшего поколения, многодетных семей и семей участников Специальной военной операции", – заявил Руслан Кухарук.

В своём выступлении губернатор особо отметил важность командной, товарищеской работы окружной власти.

"Благодаря вашей активной позиции и готовности работать сообща мы смогли преодолеть множество трудностей, добиться серьезных результатов. Благодарю вас, уважаемые депутаты, управленческие команды наших городов и районов, всех югорчан — за работу на благо родной Югры. У нас с вами – замечательное прошлое, достойное его настоящее и, уверен, великое будущее", - поставил точку в выступлении Руслан Кухарук.

Ханты-Мансийск(2024)|Фото: Накануне.RU

Комментируя отчёт губернатора, спикер думы Югры Борис Хохряков отметил, что в документе отражены основные итоги развития за 2024 г. и перспективы на будущее округа: экономический потенциал, промышленный, помощь участникам специальной военной операции.

"Затронуты все программы, которые улучшают качество жизни югорчан – это и здравоохранение, и культура, и жилищное строительство, и строительство дорог. Я хочу поблагодарить Руслана Николаевича и правительство округа за работу в прошлом году. Хочу поблагодарить за продуктивное, плотное сотрудничество с думой", - сказал Борис Хохряков.

Спикер окружной думы выделил три темы отчета губернатора. Первая – оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. На сегодняшний день в Югре действуют 34 меры поддержки. Вторая тема – успешная реализация программы сноса аварийного жилья. Югра досрочно выполнила программу по сносу аварийного жилья, которое было зафиксировано на 1 января 2017 г., и начала расселять жильё, признанное аварийным после этого дня. В ближайшие годы переедут более 40 тыс. югорчан. Третья тема – строительство и ремонт как окружных, так и муниципальных дорог.

"Обобщённая информация позволяет проанализировать состояние всех сфер жизни нашего округа. Будущее региона, как известно, зависит не от размера бюджета, а от количества детских колясок на улицах городов и поселков. Югра занимает шестую позицию среди субъектов России по коэффициенту естественного прироста. Значит, у округа есть будущее. И оно обещает быть комфортным", - сказал Борис Хохряков.

Борис Хохряков(2024)|Фото: Накануне.RU

Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова, высказываясь об отчёте губернатора, подробно остановилась на социальном блоке, которому в выступлении уделено много внимания.

"Наш округ последовательно двигается к достижению данных целей – Югра входит в пятерку субъектов России с наилучшими показателями по естественному приросту и ожидаемой продолжительности жизни", – подчеркнула Западнова.

Она напомнила слова Руслана Кухарука о том, что сроки завершения строительства по ряду объектов слишком велики: отвечая на вопрос от депутатской фракции "Единая Россия", касающийся создания образовательных объектов в Сургуте и в целом в Югре, Руслан Кухарук отметил, что одна из причин нарушения сроков – неэффективность модели концессионных соглашений по строительству школ.

"Выступление губернатора – ёмкое, объективное, насыщенное, с чётко поставленными задачами и прямыми ответами на вопросы. Глава региона охватил все основные направления развития региона – от экономического блока до туризма. При этом подчёркивая важность солидарной ответственности – государства, человека, бизнеса – за развитие региона", – резюмировала Наталья Западнова.

Командир батальона "Югра" Дмитрий Аксёнов счёл отчёт Руслана Кухарука ёмким и объективно подводящим итоги развития округа по всем направлениям – от социальной политики и экономики до промышленности и туризма.

"Высокие результаты подтверждаются федеральными рейтингами: Югра занимает шестое место в России по реализации национальных проектов (99,1%), является лауреатом национальной премии за комфортную городскую среду и входит в пятерку регионов-лидеров по естественному приросту и ожидаемой продолжительности жизни. Эти достижения – результат эффективной совместной работы команды правительства региона, депутатов, органов местного самоуправления, бизнеса. общественных организаций и, конечно, жителей", - написал Аксёнов в своём telegram-канале.

Дума ХМАО зал заседаний(2019)|Фото: Дума ХМАО

Теги: Руслан Кухарук, губернатор, отчёт, дума


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