В ночь на 26 апреля свердловчанам обещают сильный ливень и град

Вечером 25 апреля и ночью 26-го в Свердловской области местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза и град. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Уральцев просят быть бдительными, воздержаться от поездок, избегать возвышенностей, высоких деревьев, металлических конструкций. Нельзя прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.

Если гроза застала на открытой местности, настоятельно рекомендуется присесть в низине, овраге или другом естественном углублении. В случае ЧП звонить по номеру: 112.