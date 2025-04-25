ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%

Центральный банк России четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Инвесторы ожидали такого решения от совета директоров регулятора, буквально единицы высказывались за другие варианты (понижение или повышение ставки).

В комментарии к решению ЦБ говорится, что темпы инфляции продолжают снижаться, хотя и остаются высокими. "По оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", - считают в Центральном банке.

ЦБ заявляет, что будет поддерживать ключевую ставку высокой для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Базовый сценарий прогноза регулятора предполагает ключевую ставку в диапазоне 19,5-21,5% на текущий год и 13-14% на 2026 год. Впрочем, этот вариант кажется все более сомнительным, если учесть, что ЦБ не любит резко менять ставку, а для постепенного снижения и достижения такого уровня уже остается не слишком много времени.

"В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность", - отмечается в сообщении ЦБ.