В Калуге стартовал XIV Международный турнир по волейболу

В Калуге стартовало значимое спортивное мероприятие.

В состязаниях участвуют 25 юношеских команд из 13 регионов Российской Федерации, а также команды Абхазии и Беларуси. Турнир посвящён памяти сотрудников органов внутренних дел Калужской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«Поблагодарили участников за проявленный интерес к соревнованиям. В преддверии юбилея Великой Победы пожелали юным спортсменам быть достойными гражданами своей страны, знать и чтить историю, а также высоких достижений и честных побед в предстоящих соревнованиях. Турнир направлен не только на пропаганду спорта и здорового образа жизни, но и нравственное и патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти о сотрудниках органов внутренних дел, ценой своей жизни защищавших безопасность граждан», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.