На Кубани наказана мать, утопившая ребёнка в туалете

В Краснодарском крае, в Курганинске, осуждена мать, утопившая новорожденного ребенка в туалете. Срок получила 19-летняя Юлия Вишталюк.

8 января девушка стала матерью доношенной девочки. Сразу же после родов она решила избавиться от ребёнка, так как скрывала беременность и от отца ребёнка, и от своих родителей. Девушка ножницами перерезала пуповину, вынесла дочку на улицу и выбросила в уличный туалет. О преступлении стало известно через несколько дней, когда подсудимая была доставлена в больницу.

Вишталюк полностью признала вину. Она получила полтора года колонии-поселения. Приговор в силу не вступил, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.