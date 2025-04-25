Стало известно, что Украина предлагает в качестве альтернативы плану Трампа

Украина может начать переговоры с Россией сразу после "безоговорочного прекращения огня в небе, на суше и на море", об этом говорится в пакете предложений, которые украинские и европейские переговорщики совместно передали США во время встречи на этой неделе в Лондоне, передает Rueters.

В предложениях указывается, что Киев и Москва возьмут на себя обязательства по прекращению огня, а затем "незамедлительно вступят в переговоры по технической реализации" перемирия, участвовать в процессе должны также США и европейские страны.

Также у ЕС и Украины есть возражения по ряду пунктов плана, предложенного США. Киев согласен не претендовать на членство в НАТО, но требует взамен подписание гарантий безопасности, в том числе и от США, аналогичных пятой статье устава НАТО – о вступлении в конфликт в случае нападения на Украину.

Еще один пункт – гарантированное вступление Украины в ЕС (хотя этот пункт ранее допускали и Россия, и США, и вообще это вопрос скорее к ЕС).