Экс-главу свердловского Росимущества Зубенко отправили в СИЗО

Бывшего главу Росимущества Свердловской области Сергея Зубенко отправили под стражу по 20 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Меру пресечения вынес Ленинский районный суд. Арест запрашивали следователи. Органы предварительного расследования обвиняют экс-чиновника по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Постановление не вступило в законную силу.

Еще в ноябре Зубенко отстранили от должности за "ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в части неисполнения указаний руководства Росимущества". В декабре стало известно, что Росимущество не намерено продлевать с ним контракт после результатов московской проверки.