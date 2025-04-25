На Кубани могут временно отменить турналог в районах, пострадавших от разлива мазута
Власти Краснодарского края до середины мая планируют принять решение об отмене турналога в районах, пострадавших от разлива мазута. Об этом заявил заместитель губернатора региона Александр Руппель, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее РСТ попросил главу Кубани Вениамина Кондратьева поддержать инициативу об отмене туристического налога в пострадавших районах края по крайней мере до конца 2025 года.
Ранее Роспотребнадзор "принял решение о том, что пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности и не могут быть использованы для организации отдыха. Между тем, участники туристического рынка считают, что россияне все равно приедут в Анапу, причем в большем количестве, чем в прошлом году.