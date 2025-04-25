На Кубани могут временно отменить турналог в районах, пострадавших от разлива мазута

Власти Краснодарского края до середины мая планируют принять решение об отмене турналога в районах, пострадавших от разлива мазута. Об этом заявил заместитель губернатора региона Александр Руппель, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее РСТ попросил главу Кубани Вениамина Кондратьева поддержать инициативу об отмене туристического налога в пострадавших районах края по крайней мере до конца 2025 года.