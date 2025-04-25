Космонавт из Югры Сергей Рыжиков дал старт акции "Георгиевская ленточка"

Космонавт из Югры Сергей Рыжиков дал старт акции "Георгиевская ленточка", сообщают РИА Новости.

Участие в акции приняли российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков на борту МКС. Космонавты отметили, что для них это большая честь.

"Для нас большая честь участвовать в запуске традиционной и любимой нами акции "Георгиевская ленточка", которая проходит накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Рыжиков в специальном видеообращении.

Зубрицкий отметил, что держать Георгиевскую ленту, находясь на орбите - это гордость, подчеркнув, что данный символ Победы – это не просто полоска ткани, "это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу и напоминание о великой истории нашей страны".

"Пусть акция "Георгиевская ленточка" напоминает нам и будущему поколению о подвигах прошлого, о настоящем, которым мы можем гордиться, и помогает верить в светлое будущее. С праздником, друзья! Спасибо всем участникам акции за память, за верность традициям и за любовь к Родине", - сказал в видеообращении Кирилл Песков.

В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей.