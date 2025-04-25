Бастрыкину предложили создать федеральный реестр педофилов

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили создать федеральный реестр педофилов. Такое обращение они направили председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

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Как пишет Лантратова, большая беда в том, что количество преступлений против половой неприкосновенности детей растет. А самое страшное - что почти половина этих злодеяний совершается повторно теми же людьми. В 2024 году Госдума приняла закон, запрещающий осужденным за преступления на сексуальной почве посещать места пребывания детей. Но этого мало. Единый реестр помог бы оперативно выявлять потенциальных преступников, уверена депутат.

Миронов у себя в телеграм-канале запустил опрос, и в первые часы почти 90% проголосовавших поддержали это предложение. Он отмечает, что число таких преступлений с 2010 года выросло на 120%, а доля рецидивов доходит до 90%. Эта динамика говорит о системных недоработках. Создание открытых баз данных педофилов соответствует и международной практике.

"Но пока наши предложения не поддерживаются, пока у нас растлители детей даже после рецидивов разгуливают на свободе, надо ужесточать хотя бы контроль над ними", - написал он.

Ежегодно против детей в России совершается почти 20 тыс. сексуальных преступлений.