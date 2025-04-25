СКР возбудил дело об убийстве после взрыва машины в Балашихе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям (ст.105, ст.222.1 УК РФ - убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ) после взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. В результате взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, проходивший мимо в этот момент.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в машине было установлено самодельное взрывное устройство.