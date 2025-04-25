В российских школах введут единое календарное планирование уроков

Уже в предстоящий учебный год в российских школах планируется ввести единое календарное планирование уроков, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Фактически, переезжая в другую школу, школьник сможет обучаться по программе той школы, из которой он приехал", - цитирует министра РИА Новости.

Глава ведомства не ответил, как в едином планировании для всей территории страны будут учитываться как региональные особенности, так и непредвиденные факторы.

Летом прошлого года Кравцов заявлял, что образовательные программы в школах и вопросы на ЕГЭ будут соответствовать друг другу с 2025 года. "Мы ввели единые программы для школ, мы их соотнесем с теми результатами, которые спрашиваем на едином государственном экзамене", - заявил тогда Кравцов. Он добавил, что теперь в каждой школе будет единое содержание программы.