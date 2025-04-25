25 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

"Родная школа" выступила против учета средней оценки при поступлении в вуз

Движение "Родная школа" выступила против учета средней оценки при поступлении в вуз, что могут в скором будущем ввести в России. Предложение было высказано главой СПЧ Валерием Фадеевым в декабре 2024 года, и многие во власти его поддержали.
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Предложение состоит в том, что нужно учитывать знания выпускников по всем предметам, а не только по тем, по которым они сдают ЕГЭ. Ведь школьники вообще не учат те предметы, по которым им не сдавать ЕГЭ, а в итоге в вузы приходят неучи, не знающие элементарных вещей, подчеркивает Фадеев. Таким стимулирующим инструментом могла бы стать средняя оценка в аттестате.

Однако у этой идеи есть существенные недостатки, считает "Родная школа". Например, риск того, что это будет стимулировать учителей завышать оценки ученикам, а на учителей может оказываться дополнительное давление, чтобы улучшить показатели, и со стороны администрации школы, и со стороны родителей. Есть и технический момент: электронные журналы могут быть отредактированы задним числом.

Если ставится цель добиться знания школьниками всех предметов, то почему не вернуть в школы устные экзамены? Там, где они есть, школьники показывают хорошее знание предмета. А просто введение средней оценки ничего не даст. В России сложилась абсурдная и неприемлемая ситуация: государство, которое оплачивает годы обучения ребенка в школе, не интересуется результатами его обучения. Ведь ЕГЭ - это вступительные экзамен в вуз.

"Мы много говорим о том, что этапу обучения в школе надо возвращать самостоятельную ценность отдельного этапа в жизни человека, школу нельзя рассматривать лишь как стартовую площадку для поступления в вуз, что во многом произошло после введения ЕГЭ и после чего окончательно был искорежен образовательный процесс. Предложение использовать интегральную оценку текущей успеваемости в том виде, в каком она сейчас обсуждается, только усиливает отношение к школе как "предварительному" этапу перед поступлением в вуз", - пишет лидер движения член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.

Теги: оценка, школа


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