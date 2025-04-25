При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, пишут Mash и Baza.

Сообщается, что СКР возбудил уголовное дело, но пока не известно по какой статье.

По предварительным данным, сработало заложенное в машине самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. СВУ было заложено рядом с газовым баллоном.

Москалик погиб, когда проходил мимо припаркованного у дома автомобиля. Вообще, взорванный Volkswagen Golf был припаркован в микрорайоне Авиаторов, где выдавали квартиры военным пенсионерам.