На Урале оштрафован пьяный водитель, оставивший без интернета и ТВ два города

На Среднем Урале наказан водитель, по вине которого сразу два города остались без телевидения и интернета.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось 20 марта этого года, когда пьяный житель Кушвы сел за руль. Проезжая по улице Магистральной, он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. В результате жители части Кушвы и всей Верхней Туры на несколько часов остались без интернета и ТВ.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили водителя на опьянение, которое подтвердилось. На нарушителя составили административный протокол, который затем передали на рассмотрение мировому судье.

За его выходку мужчине выписан штраф в 45 тысяч рублей. Также уралец лишен водительских прав на 1,5 года.