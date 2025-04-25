Губернатор Астраханской области поучаствовал в акции «Сирень Победы»

На Петровской набережной у Дворца бракосочетания в Астрахани прошла Всероссийская патриотическая акция «Сирень Победы».

Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, объединило участников спецоперации, ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, вдов героев, предпринимателей, общественников, волонтеров.

Участники акции высадили целую аллею из 40 саженцев сирени и калины красной.

«Сирень – это майский цветок, который символизирует весну, надежду и новое начало. Уверен, новая аллея всегда будет напоминать нам о весне 1945 года, Великой Победе, подвигах прошлого, и создавать связь между разными поколениями», — подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Особую признательность глава региона выразил Астраханскому региональному отделению «ОПОРЫ РОССИИ» за вклад в подготовку и проведение патриотического мероприятия.