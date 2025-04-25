Общественники просят снять статус иноагента с Моргенштерна*

Общественное движение "Зов народа" просит снять с рэпера Алишера Моргенштерна* статус иноагента, пишет Shot.

По информации Telegram-канала, с таким предложением активисты обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По их мнению, рэпер изменился в лучшую сторону — свел татуировки с лица, отправился на лечение в рехаб. Также он "стал писать в своих публикациях фразы о Боге" и признал, что скучает по России.

Моргенштерна* признали иностранным агентом летом 2022 года. Минюст указывал, что рэпер получал иностранное финансирование из Израиля и Украины. Кроме того, в отношении Моргенштерна* возбуждено несколько дел о пропаганде наркотиков. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн* в интернете торгует наркотиками. После этого обвинения рэпер покинул Россию. В январе появилась информация о том, что Алишер Моргенштерн* объявлен в розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

* признан в РФ иноагентом