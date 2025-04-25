Кличко допустил территориальные уступки Киева при заключении перемирия

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что Украина пойдет на территориальные уступки в рамках мирного соглашения с Россией, поскольку на Киев оказывает давление президент США Дональд Трамп.

"Один из сценариев — это <…> отказаться от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, это может быть временным решением", - цитирует Кличко РБК. По мнению политика, граждане Украины не признают потерю, даже если Владимир Зеленский пойдет на это "болезненное решение".

Также Кличко отметил, что президент Украины с ним вопрос параметров мирного соглашения не обсуждал.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова "к достижению сделки". "Но есть определенные детали, которые следует доработать. Мы заняты именно этим процессом", - сказал дипломат.