В Грузии глава правящей партии объявил об уходе из политики

В Грузии глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили объявил о прекращении политической деятельности.

"Сегодня я хотел бы сообщить вам о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции относительно моей будущей политической деятельности. Соответственно, я считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы", - цитирует РБК политика.

В 2013-15 и 2021 – феврале 2024 гг. Гарибашвили был премьером Грузии.