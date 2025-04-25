Рослесхоз готовится к длинному сезону пожаров - вплоть до октября

Рослесхоз готовится к тому, что пожароопасный сезон в этом году будет длиннее обычного и продлится до октября. Об этом заявил глава ведомства Иван Советников.

"Прогнозы не очень оптимистичные на этот год", - сказал он РИА Новости.

По словам Советникова, во многих регионах наблюдается нехватка снегового покрова, нехватка влаги в почве. Он сообщил, что лесные пожары в Центральной России в этом году стартовали на месяц раньше — уже с середины марта.

Напомним, в Забайкальском крае из-за природных пожаров уже введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 21 апреля глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.