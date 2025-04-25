Музаев запретил родителям наблюдать за сдачей ЕГЭ их детьми

Среди представителей родительских комитетов, которые в этом году впервые будут допущены в пункт проведения ЕГЭ, не может быть родителей детей, сдающих в этой школе экзамен. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В прошлом году, как и в предыдущие годы, было много жалоб со стороны выпускников и родителей на организационные проблемы, мешающие нормально сдавать ЕГЭ, и недоразумения, приводящие даже к удалению с экзамена. В итоге было решено, что в 2025 году родителей пустят в качестве наблюдателей в пункты проведения ЕГЭ. Но Музаев сказал, что нельзя, чтобы родители присутствовали в той же школе, где их ребенок сдает экзамен. А пустят только представителей родительского комитета той школы, где будет проходить экзамен, или соседней школы. Решение принято без обсуждения с общественностью для предотвращения конфликта интересов и обеспечения максимальной объективности.

Но какой смысл родителю присутствовать в другом пункте проведения ЕГЭ, если его заведомо не пустят туда, где ЕГЭ сдает его ребенок? Позиция Музаева практически выхолащивает суть нововведения. Первоначальная идея состояла в том, чтобы допустить на ЕГЭ именно тех, кто будет представлять интересы почти что бесправных детей, то есть их родителей. И вот им отказано. Кого тогда будут представлять "представители" родительского сообщества? Каких-то других детей, которые пишут ЕГЭ неизвестно где? Или вообще не пишут, что вполне возможно.

Как отмечают образовательные каналы, вряд ли с точки зрения выпускников абстрактные "представители родительских комитетов" заслуживают большего доверия, чем "обычные" наблюдатели. Родители других учеников - это для них такие же чужие люди, у которых нет никакого интереса следить за проведением ЕГЭ. Вероятно, обычные наблюдатели в этом году просто наденут маску "представителей" от родителей. Так как у большинства взрослых есть дети, то почти любой наблюдатель может быть назван представителем от родителей. Только непонятно чьих.

По данным Рособрнадзора, за нарушения правил проведения ЕГЭ в 2024 году были удалены 768 человек. Многие из них считали, что несправедливо из-за странных правил.