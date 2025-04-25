Улица писателя Владислава Крапивина появилась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина города Владислава Крапивина.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, имя Крапивина присвоено перспективной улице Верх-Исетского района. Соответствующее постановление подписано главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Улица получила свое название неслучайно: она расположена вблизи Верх-Исетского водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда "Каравелла". Его создал в 1961 году и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял Владислав Крапивин.

О том, что в Екатеринбурге может появиться улица в честь писателя Крапивина, стало известно в феврале нынешнего года.