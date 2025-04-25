Суд не стал увеличивать срок бывшему главному наркологу Минздрава РФ

Мосгорсуд признал законным семилетний приговор бывшему главному внештатному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну за аферу с тест-контейнерами, передает РИА Новости со ссылкой на суд.

В октябре 2024 года прокуратура подала апелляцию на приговор Брюну по делу об особо крупном мошенничестве. Речь идет о хищении более 136 миллионов рублей. Имущество мужчины арестовали. С бывшего врача и его сообщников взыскали более 83 миллионов рублей.

"Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу, представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на его приговор", - сообщили тогда в ведомстве.

Раннее сообщалось, что Евгения Брюна осудили на семь лет по делу о мошенничестве. Суд также лишил его права работать в государственных органах. Брюн похитил средства департамента здравоохранения Москвы. Изначально ущерб оценивался в 20 миллионов рублей, потом эта сумма выросла до 138 миллионов.