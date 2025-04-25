На покупку браузера Chrome будут претендовать Yahoo и OpenAI

Интернет-компания Yahoo будет претендовать на покупку веб-браузера Chrome, если федеральный суд в США постановит, что Google должна продать его в соответствии с антимонопольным законодательством.

По предварительным оценкам, браузер может стоить десятки миллиардов долларов.

Ранее Минюст США обратился в суд с обвинением в адрес Google в незаконной монополизации рынка. Министерство настаивает на том, что Google должен продать Chrome.

Yahoo была ведущей поисковой системой в начале 2000-х, прежде чем уступила эту позицию Google.

Последний владелец Yahoo – компания Appolo – стремится оживить поисковую систему, начала разработку современного браузера, правда, пока без особого успеха. Поэтому новость о возможной продаже Chrome очень заинтересовала Yahoo.

Впрочем, не только Yahoo будет претендовать на Chrome. OpenAI также будет заинтересована в покупке браузера Chrome, заявил глава этой компании.