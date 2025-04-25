Самолет из США пересек российскую границу на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Самолет из США пересек российскую границу на фоне информации о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в РФ.

Согласно данным сервиса Flightradar24, Bombardier Global 7500 пересек границу с Россией около 9.40 мск.

Ранее американская администрация подтвердила визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Портал Axios сообщал, что встреча российского лидера Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа может состояться 25 апреля.