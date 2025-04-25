Приговор тагильским полицейским, в чьей машине умер задержанный, оставлен без изменений

Вступил в силу приговор полицейским, осужденным за гибель задержанного в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел в начале 2023 года. Следствие установило, что задержанный скончался от травмы, полученной им при помещении в служебный автомобиль полицейских. В свердловском ГУ МВД рассказывали свою версию событий. Сообщалось, что найденный мертвым в полицейском авто тагильчанин был программистом.

Силовикам предъявили обвинение по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". В январе 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал обоих виновными. Максиму Онучину было назначено 4 года 11 месяцев колонии общего режима, Павлу Горшкову – 5 лет колонии общего режима.

Каждого лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года. Сообщалось, что своей вины они не признали. После вынесения оба были взяты под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор был обжалован всеми сторонами. Облсуд, изучив материалы, оставил вердикт без изменения по существу. Таким образом, приговор вступил в силу.

В МВД ранее заявляли, что не собираются увольнять осужденных за гибель задержанного тагильских полицейских.