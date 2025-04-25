В Нефтеюганске заместитель директора майнила криптовалюту в подсобке школы

В Нефтеюганске заместитель директора общеобразовательной школы обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемся установила майнинговое оборудование в подсобке школы. Об этом ее попросил сын. В результате школе был причинен ущерб в 680 тыс. руб. за потребление электроэнергии. Незаконный доход от майнинга составил не менее 1 млн рублей, выведенных на счета сына.

Обвиняемая возместила ущерб, но это не освобождает ее от уголовной ответственности.

По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.