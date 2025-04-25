Орлов: метро в Екатеринбурге развивается постоянно

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах по развитию метро в городе и уже достигнутых успехах. По его словам, екатеринбургское метро "развивается постоянно".

"Когда я пришел на должность, у нас пассажиропоток составлял порядка 100 тыс. человек в сутки. Как раз только-только мы начали оправляться после пандемии. Было проведено много мероприятий, в том числе обновление подвижного состава. Два состава мы полностью после реконструкции запустили в январе. Все станции оборудованы новыми турникетами, что позволило повысить пропускную способность. И сегодня мы видим новые планы по развитию метро. Их озвучивал Денис Владимирович Паслер — этот проект у нас в приоритете", — отметил Орлов в ходе поездки на брендированном вагоне метро, оформленном к 80-летию Победы.

Он выразил надежду, что при уже полученной поддержке правительства области и правительства Российской Федерации в городе смогут начать строительство второй ветки подземки.

Мэр также добавил, что в городе существуют планы по развитию наземного метро, но это зависит не только от губернатора, но и от РЖД.

"Мы все возможности будем использовать, все ресурсы. Одно другому мешать не будет точно. Потому что кому-то надо в агломерацию ехать, в город, и удобно использовать кольцевую электричку, кому-то в метро перемещаться удобнее, кому-то трамвай больше по душе. Все виды транспорта можно будет рассматривать. Метро никто с повестки дня не снимает", — рассказал Орлов.