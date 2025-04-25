Вышел на свободу фигурант дела о захвате "Норд-Оста" Межиев

Вышел на свободу фигурант дела о захвате "Норд-Оста" Алихан Межиев. Он полностью отбыл свой срок – 22 года. Наказание исчислялось с ноября 2002 г.

"Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 г., полностью отбыв назначенное наказание", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Межиева приговорили в 2004 г. к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке. Он частично признал вину.