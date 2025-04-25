Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" полностью сгорел после атаки ВСУ

Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Валуйском районе Белгородской области полностью сгорел после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Белгородской митрополии РПЦ.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что местные жители пытались потушить возгорание, но им не давали этого сделать дроны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал спланированными удары ВСУ. "В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины", - написал он в Telegram-канале. "То, как дронами не давали тушить пожар - мы никогда не забудем", - добавил Гладков.

Деревянный храм находился на Михеевской горе в селе Сухарево. Он представлял собой репродукцию библейского Иерусалима.