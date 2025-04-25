В Перми школьница выпала из окна четвертого этажа

В Перми 11-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла утром, 23 апреля, в Дзержинском районе Перми. Девочка выглянула в окно и выпала из него. От травм она погибла на месте.

Следователи начали проверку. В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий опрошены очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.