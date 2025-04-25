Трамп: Россия не претендует на всю Украину

Руководитель США Дональд Трамп полагает, что Россия во время переговоров по урегулированию украинского кризиса пошла на большую уступку, и не претендует на всю украинскую территорию. Так он ответил на вопрос, на какие уступки идёт Россия в деле мирного урегулирования на Украине.

"Прекращение конфликта, прекращение захвата всей страны – довольно большая уступка", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов во время протокольной съёмки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Овальном кабинете Белого дома, пишет ТАСС.

Ранее Трамп заявил о своей уверенности в том, что Путин прислушается к его недавней критике насчет ударов по Киеву и к призывам заключить мирное соглашение.