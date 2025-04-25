Орлов проголосовал за благоустройство одного из парков Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство парка в 2026 году по программе "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов сделал выбор на планшете одного из волонтеров, которые стоят у входа на станцию метро "Площадь 1905 года". Всего по городу работают более 3,5 тысяч таких добровольцев. За какой из парков проголосовал глава, в мэрии не уточнили.

Жители старше 14 лет могут выбрать парк самостоятельно на портале Госуслуг. Выразить свое мнение можно до 12 июня. По данным администрации, сейчас в опросе приняли участие почти 70 тысяч екатеринбуржцев.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге определили зеленые зоны, которые могут благоустроить в 2026 году. Всего таких локаций восемь, по одной от каждого района.

Накануне депутат гордумы Алексей Вихарев поручил активистам своего Волонтерского центра помочь горожанам с голосованием в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".